BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) investiert in den kommenden zehn Jahren 200 Milliarden Baht in seine sechs Flughäfen.

Mit diesen Geldern werden die Airports aufgewertet und erweitert. Nach Angaben des AoT-Präsidenten Nitinai Sirismatthakarn entfallen von den 200 Milliarden Baht 100 Milliarden Baht auf den Ausbau des Bangkoker Flughafens Suvarnabhumi. Nach Abschluss aller Arbeiten kann dieser Airport im Jahr bis zu 200 Millionen Passagiere bewältigen. Derzeit liegt die offizielle Kapazitätsgrenze bei 45 Millionen Fluggästen, sie wird aber seit langem überschritten. Für den 10. Februar meldet Suvarnabhumi mit 196.293 Fluggästen einen neuen Passagierrekord. Neben dem Internationalen Flughafen Suvarnabhumi betreibt die AoT die Airports Don Mueang in Bangkok, in Phuket, Chiang Mai, Chiang Rai und Hat Yai.