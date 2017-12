Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.17

PEKING (dpa) - Bei einem Hochhausbrand in China sind mindestens sechs Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden.

Wie die staatliche Volkszeitung am Freitag berichtete, war das Feuer am frühen Morgen im 38. Stock eines Hochhaus in der ostchinesischen Hafenstadt Tianjin ausgebrochen. Von zunächst elf ins Krankenhaus gebrachten Bewohnern erlagen sechs ihren Verletzungen.

Ob es noch weitere Opfer gab, blieb zunächst unklar. Das Feuer wurde gelöscht und die Rettungsarbeiten laufen weiter, wie lokale Behörden mitteilten. Eine Untersuchung zur Ermittlung der Brandursache wurde eingeleitet..