Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 07.08.17

BANGKOK: Die beiden Fußballligen Thai League 1 und 2 machen wegen der SEA Games vom 19. bis 30. August in Malaysia und des Qualifikationsspiels zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 am 31. August in Bangkok gegen Irak eine mehrwöchige Pause.

Die Thai League 1 spielt wieder ab 10. September, die Thai League 2 ab 2./3. September.