Von: Björn Jahner | 08.04.18

Blick auf den Ocean Marina Yacht Club in Na-Jomtien. Foto: The Nation

PATTAYA: Zum 14. Mal wird im Ocean Marina Yacht Club in Na-Jomtien die „Top of the Gulf Regatta“ ausgetragen. Für die größte Mehrklassenregatta Asiens von Freitag, 27. April bis Dienstag, 1. Mai haben sich Segler aus über 25 Ländern mit hunderten Booten angemeldet.

Mit dabei sind bekannte nationale und regionale Meister sowie thailändische Jugendliche, die sich auf internationale Wettbewerbe vorbereiten. Gestartet wird in 12 verschiedenen Kategorien, unter anderem Segelboote der Klassen Multihulls, Cruisers, Dinghy, Platu und Katamaran. Die Regatta ist auch für ihr exklusives Nachtleben bekannt. So wird nach den Rennen ausgelassen an Land gefeiert.



Weitere Infos und Programmablauf: www.topofthegulfregatta.com/programme.