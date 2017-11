PATTAYA: In wenigen Wochen wird mit der „International Fleet Review 2017“, anlässlich des 50. Jubiläums des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN), die größte militärische Leistungsshow Pattayas gefeiert.

Einblick in die Flotten- und Marinepolitik

Über 40 Kriegsschiffe mit 10.000 Besatzungsmitgliedern aus mehr als 40 Ländern werden von Montag, 13. November bis Mittwoch, 22. November in der Touristenmetropole vor Anker gehen. Während der 10-tägigen Großveranstaltung wird den Einwohnern und Touristen ein breitgefächertes Programm geboten. Neben Militärparaden und Umzügen mit Marschkapellen auf der Beach Road erhalten die Besucher einen tiefen Einblick in die Flotten- und Marinepolitik. Die Veranstaltung wird zudem zu einem gemeinsamen Flottenmanöver im Golf von Thailand vor dem Marinestützpunkt in Sattahip genutzt, dem „11th ASEAN Navy Chiefs’ Meeting 2017“ (11th ANCM 2017).



Wettkämpfe, Ausstellungen und Konzerte

Zu den weiteren Veranstaltungshöhepunkten zählen unter anderem das „Thailand International Swan Boat and Traditional Boat Race 2017“ im Khlong-Bang-Phai-Reservoir im Ban-Chang-Distrikt in der Provinz Rayong vom 10. bis 13. November, die Schiffstechnikausstellung „ShipTech IV“ in der Pattaya Exhibition and Convention Hall des Royal-Cliff-Hotels auf dem Pratumnak-Hügel vom 15. bis 17. November, das Luftrennen „Air Race 1 World Cup Thailand 2017“ auf dem U-Tapao Airport in der Provinz Rayong vom 17. bis 19. November, ein Segelbootrennen der Yacht Racing Association of Thailand in der Pattaya-Bucht am 17. November sowie Muay-Thai-Kämpfe, Konzerte und eine große Marktmeile mit traditionellen Produkten aus allen Regionen Thailands am 16. und 17. November am Hafen Bali Hai.



Weitere Informationen erhält man auf der Webseite http://aseanifr2017.com.