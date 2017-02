PATTAYA: „Fischers Fritze fischt frische Fische…“, so beginnt ein beliebter Zungenbrecher. Aber wie frisch ist der Fisch tatsächlich, der an den Marktständen im Stadtgebiet angeboten wird? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Gesundheitsbehörden in Pattaya und kamen zu einem beunruhigenden Ergebnis.

Eine Kontrolle mehrerer lokaler Märkte ergab, dass einige Händler ihr angebotenes Meeresgetier mit Formalin besprüht hatten und somit mit einer Chemikalie, die eigentlich in der Leichenkonservierung zum Einsatz kommt. Die Ware soll dadurch länger frisch aussehen. Nach Aussage der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA), die im Auftrag des Gesundheitsamtes die Routinekontrollen durchführte, handelte es sich bei den Händlern jedoch um Einzelfälle, die umgehend aus dem Verkehr gezogen wurden.



Die FDA rät den Verbrauchern, dennoch beim Kauf von Fisch und Meeresfrüchten darauf zu achten, ob die angebotenen Waren einen beißenden Geruch aufweisen, ein typisches Erkennungszeichen von Formalin. Weiter kritisierten die Kontrolleure, dass die Preise für Meeresfrüchte in Pattaya zwischen 15 und 20 Prozent höher ausfallen würden, als in den benachbarten Bezirken Sattahip und Sriracha.