Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.17

KRABI: Die Verwaltung des Meeresnationalparks Koh Phi Phi wird ab Juni kommenden Jahres den bei ausländischen Touristen beliebten Strand Maya Bay drei Monate schließen.

Das gilt ebenso für den Meeresabschnitt vor dem Strand. In den drei Monaten soll sich die Natur erholen. Maya Bay ist täglich von Tausenden Urlaubern überlaufen, auf der See drängen sich die Tourboote. Sie ankern und beschädigen Korallenriffe, unter dem Ansturm der Touristen leidet das Meeresleben. Die Strand-Schließung wurde am Donnerstag auf einer Krisensitzung beschlossen. Umweltschützer und lokale Bewohner fordern seit langem Regelungen für den Besuch der Maya Bay. Der Strand ist seit dem Jahr 2000 weltweit bekannt durch den Film „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio. Deshalb ist eine Bootsfahrt zu der Bucht für die meisten der in dieser Region urlaubenden ausländischen Touristen ein Muss.