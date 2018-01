Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.18

Foto: The Nation

BANGKOK: Bei einer Kontrolle von 82 Massagesalons in der Hauptstadt wurden erhebliche Gesetzesverstöße festgestellt.

Polizei-General Srivara Ransibhramanakul nennt die Übertretung des Baukontrollgesetzes. Massagesalons nutzen mehr Räume als erlaubt. Mindestens fünf Betriebe pumpen ohne Genehmigung Grundwasser in ihr Gebäude. Die massive Inspektion der Massagesalons folgte der Razzia am 12. Januar in dem Massage Parlour „Victoria's Secret“. Die Betreiber haben das Grundwasser für ihren Betrieb genutzt und sollen wegen Geldwäsche und Menschenhandels und angeklagt werden. Denn bei der Razzia stießen Polizisten auf mehrere minderjährige Mädchen, die offenbar zur Prostitution gezwungen wurden. Die Polizei fahndet weiter nach dem mutmaßlichen Besitzerehepaar. Verhaftet und wegen Menschenhandels im „Victoria Secret“ angeklagt wurde eine Thai, die auch Eigentümerin des Massagesalons Embassy Entertainment ist. Auch dieser Betrieb soll Grundwasser widerrechtlich genutzt haben. Die Polizeieinheit DSI hat inzwischen 300 Millionen Baht von den Besitzern des „Victoria Secret“ eingefroren..