Von: Björn Jahner | 01.02.18

BANGKOK: Bauträger Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) hat ein neues Megaprojekt angekündigt: The Forestias.

Das 90-Milliarden-Baht-Projekt wird auf einem 300 Rai großen Grundstück an der Bangna-Trat Road errichtet und umfasst Wohnungsbau, Einzelhandel, Büros, ein Gesundheitszentrum und vieles mehr. Gemäß Magnolia wird das Projekt unter vier Schlüsselelementen errichtet: Natur, Mehrgenerationen, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit. Jedes dieser vier Elemente wird von einem auf das jeweilige Fachgebiet spezialisiertes, internationales Unternehmen in den Bereichen Design, Gastfreundlichkeit und Wohnungsbewirtschaftung ausgeführt. The Forestias soll im Jahr 2022 eröffnen.



Infos. www.theforestias.com.