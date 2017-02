Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.17

Eine Reaktion auf die im FARANG-Newsportal veröffentlichte Nachricht „Umfrage: Regierung kann das Drogenproblem lösen“:

Ich bin der Meinung, dass niemand rund um den Globus das Drogenproblem lösen kann. Dabei wäre es so einfach. Was wäre, wenn die Drogen legalisiert und besteuert würden, wie Alkohol und Tabak? Dann hätte es plötzlich wieder Platz in den Gefängnissen. Die Polizei hätte mehr Potenzial für die Bekämpfung der wirklichen Verbrechen und die Staatskassen würden davon profitieren. Man könnte mehr für die Bildung und die Armutsbekämpfung ausgeben. Das Drogenproblem wird von den Gesetzgebern und den horrenden Gewinnen durch den Schwarzmarkt produziert.

Amiguet René

