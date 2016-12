Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.16

BANGKOK: Wegen einer technischen Panne konnte am letzten Montag eine Maschine der Eurowings mit dem Ziel Köln in Bangkok nicht starten. Die Passagiere wurden immer wieder hingehalten, weil offenbar ein Techniker aus Deutschland nach Thailand kommen musste. Eine Kölnerin berichtete dem Kölner Stadtanzeiger, sie sei schlussendlich am Mittwoch auf Austrian Airlines umgebucht worden und mit 41 Stunden Verspätung in Köln gelandet.

• • •

CHIANG MAI: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) plant für Chiang Mai einen zweiten Flughafen. Der jetzige wird in wenigen Jahren seine Kapazitätsgrenze von im Jahr 12 Millionen Passagiere erreichen und kann nicht erweitert werden. Laut AoT soll der neue Flughafen auf einem 10.000 Rai großen Areal im Grenzgebiet der beiden Provinzen Chiang Mai und Lamphun entstehen. Beide Airports werden zusammen im Jahr 20 Millionen Fluggäste bewältigen.

• • •

PATTAYA/RAYONG: Der neue Terminal auf dem Flughafen U-Tapao wird erst Mitte kommenden Jahres eingeweiht. Die 800 Millionen teuere Abflughalle steht zwar seit Monaten, es fehlen aber technische Systeme, teilte Airportdirektor Konteradmiral Worapol Tongpricha mit. Der neue, 20.000 qm große Terminal kann im Jahr bis zu drei Millionen Passagiere bewältigen, gegenüber derzeit 800.000. Den Flughafen Pattaya/Rayong nutzen neben Chartermaschinen die Fluggesellschaften AirAsia, Bangkok Airways und Kan Airlines.

• • •

BANGKOK: Zu ihrem 120-jährigen Bestehen lässt die Eisenbahngesellschaft 148 alte Waggons renovieren. Die ersten 20 der Dritten Klasse mit jetzt sauberen Toiletten sind als „Neujahrsgeschenk“ des staatlichen Unternehmens bereits im Einsatz.

• • •

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat die Bangkoker Betreiber von Schienenverkehr aufgefordert, in „Park + Ride“ zu investieren. Wenn Autofahrer ihren Wagen an ihrer favorisierten Station abstellen könnten, würden sie eher vom Auto auf den Zug umsteigen.

• • •

THAILAND: 2.300 Polizisten werden an den Feiertagen zu Neujahr auf den Highways im Einsatz sein. Sie sollen den Verkehr regeln, sich der Probleme der Motorisierten annehmen und auf den Straßen für die Sicherheit der Menschen sorgen. Autofahrer können die 41 Highwaystationen und die 198 Rastplätze ansteuern und dort eine Pause einlegen. Die Polizisten werden strikt nach Gesetz vorgehen, rücksichtslose oder alkoholisierte Verkehrsteilnehmen werden bestrafen oder aus dem Verkehr gezogen.

• • •

BANGKOK: Der Strom wird günstiger. Der zuständige Ausschuss hat die Berechnungsgrundlage FT für die Monate Januar bis April um vier Satang auf 29,29 je verbrauchter Einheit gesenkt.

• • •



PATTAYA: Erneut haben Thais einen Urlauber auf der Walking Street krankenhausreif geschlagen. Der bewusstlose Norweger lag am Donnerstag gegen 3 Uhr in der Fußgängerstraße vor der Reggae & Soul Bar. Der 22-Jährige soll einer Thai an die Brüste gefasst haben. Daraufhin schlugen drei Thais, darunter der Freund der Frau, den Ausländer zu Boden. Er liegt in einem Krankenhaus.



• • •

BANGKOK: Das Samitivej Hospital an der Sukhumvit Road verabreicht eine Schutzimpfung gegen vier Typen von Dengue Fieber. Laut dem Facharzt für Infektionskrankheiten, On-umar Banpamai, ist der Impfstoff über Jahrzehnte entwickelt und in zehn Ländern weltweit getestet worden, einschließlich Thailand. Eine Schutzimpfung verhindere bis zu 65 Prozent eine Infektion, bei 93 Prozent der Krankheitsfälle verlaufe die Virusinfektion harmloser, bei 80 Prozent der Patienten sei keine Einweisung in ein Hospital erforderlich.