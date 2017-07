Von: Redaktion DER FARANG | 21.07.17

WIEN (dpa) - Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) sieht sich durch die Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik in seinem kritischen Kurs bestätigt.

Er begrüße es, dass der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel seine Beurteilung der Lage und den Umgang mit der Türkei überdacht habe, sagte Kurz am Donnerstag in Wien. «Vor einigen Wochen hat er mich noch für meine klare Haltung kritisiert und mir Populismus vorgeworfen.» Er bleibe bei seiner Einschätzung, dass sich diese Türkei immer weiter von der EU wegbewege, so Kurz. «Die EU muss jetzt endlich zu einer klaren Haltung gegenüber der Türkei finden und anstelle eines EU-Beitritts eine geordnete Zusammenarbeit mit der Türkei als Nachbarn anstreben.».