Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.16

PHUKET: 120 WiFi-Hotspots am Patong-Strand und in der Stadt Phuket hat das Kommunikationsunternehmen CAT in Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden und Privatunternehmen am Donnerstag freigeschaltet.

Kostenloses Internet gibt es an 80 Hotspots an den Straßen Thaweewong und Rat-U-Thit 200 Years in Patong und an weiteren 40 Standorten am Saphan-Hin-Park und an der Stadtverwaltung in Phuket. Weitere Internet-Zugänge werden im kommenden Jahr geschaffen. Laut CAT sollen es insgesamt 1.000 WiFi-Hotspots werden und damit Phuket als „Smart City“ aufwerten, als Digital-Hub. Die Kosten belaufen sich auf rund 240 Millionen Baht.