Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.18

Erneut erreichte die Redaktion eine Kritik am Katamaran-Service zwischen Pattaya und Hua Hin:

Eigentlich war es ein Traum vieler Ortsansässiger in Pattaya und Hua Hin, auf dem Seeweg drei Stunden gegenüber der Busverbindung zu gewinnen und dazu noch etwas für die Umwelt zu tun. Ja, es funktioniert auch ordentlich und über den dreifachen Preis für die Überfahrt gegenüber dem Reisebus wollen wir ebenfalls nicht meckern. Aber das geht nicht und sollte schnellstens korrigiert werden (unsere mehrfachen direkten Anfragen an den Betreiber Royal Passenger Liner blieben unbeantwortet). Die Fakten: am 22.12.2017 hatten wir im Voraus beim Hua-Hin-Büro vier Tickets (zwei für uns, zwei für Gäste aus Deutschland) für Hin- und Rückfahrt gebucht, bezahlt und auch ausgestellt bekommen. Dass die Fähre am Vorweihnachtstag nicht auslief (raue See) lasten wir dem Betreiber selbstverständlich nicht an. Noch nicht einmal die (im klein gedruckten versteckte) Tatsache, dass wir den Ticketpreis nie mehr zurückerstattet bekommen. Aber die „Frechheit“, uns auf Anfrage mitzuteilen, dass eine Umbuchung nur innerhalb von vier Wochen (Auskunft des Pattaya-Büros) bzw. acht Wochen (lt. Hua-Hin-Büro) erfolgt, ist schon sehr gewöhnungsbedürftig… und fördert mit Sicherheit nicht die mangelhafte Auslastung des Fährbetriebs. Die voll bezahlten Tickets von Touristen werden im Normalfall völlig wertlos, weil der „gemeine Touri“ eben nicht auf einen Auslauftermin innerhalb vier bis acht Wochen warten kann und zudem zornig ist, da er dann per Bus gereist ist und quasi doppelt bezahlt hat. Der Einheimische fühlt sich veräppelt und wird sich gut überlegen, ob er beim nächsten Trip nicht lieber den Bus nimmt. Ist die Lösung eines solchen Problems so schwer? Also, entweder Rückvergütung des Fahrpreises falls die Fähre NICHT fährt …oder zumindest ein Zeitfenster von 12 Monaten für eine Ersatzfahrt! Wie gesagt, wir hätten uns eine direkte Antwort des Betreibers auf unsere gleichlautende Anfrage gewünscht. Vielleicht hilft dieser Leserbrief im FARANG? Beste Grüße aus Hua Hin, Ihre treuen Leser.

Brigitte und Bernd Siebler

