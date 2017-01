Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.17

BANGKOK: Mit Beginn des neuen Jahres dürfen Ausländer, die sich bis zu 30 Tage ohne ein Visum in Thailand aufhalten dürfen, nur noch zweimal im Kalenderjahr über Land nach Thailand einreisen.

Diese Regelung hatte das Innenministerium bereits am 26. Mai verfügt. Die Regelung gilt nach einem Bericht von „Khaosod“ nicht für Bürger des Staates Malaysia und nicht für Touristen, die über internationale Flughäfen in das Königreich kommen. Darunter fallen Urlauber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei der Einreise kein Visum benötigen, auf dem Airport aber ein 30 Tage gültiges Visum on Arrival bekommen.