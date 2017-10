Written by: Redaktion DER FARANG | 16/10/2017

PEKING (dpa) - Mit einem Loblied auf Staats- und Parteichef Xi Jinping hat Chinas Kommunistische Partei die letzten Vorbereitungen für ihren wichtigen Kongress am kommenden Mittwoch abgeschlossen.

In der ersten Amtszeit des Präsidenten seien «große Durchbrüche» bei der Vertiefung von Reformen erzielt worden, auch habe die wirtschaftliche Entwicklung des Landes «große Fortschritte» gemacht, hieß es am Samstag in einem Kommuniqué des Zentralkomitees der Partei, das zuvor hinter verschlossenen Türen die Weichen für den Parteitag gestellt hatte. Auch lobte das Papier den Aufbau «einer starken Armee» und sah «bemerkenswerte» Fortschritte beim Umweltschutz. Der Kampf gegen Korruption habe unter Xi Jinping «zermalmenden Schwung» aufgenommen.

Der nur alle fünf Jahre stattfindende Parteikongress wird den politischen Kurs der zweitgrößten Wirtschaftsantion bis 2022 bestimmen und einen Personalwechsel in führenden Gremien der Partei billigen.