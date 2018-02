Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.18

PATTAYA: Ein 71 Jahre alter Italiener ist am Sonntagmorgen in einem Haus in der Suksabai Villa beim Oralsex gestorben.

Polizei und Sanitäter fanden den Mann nackt und nicht ansprechbar neben dem Bett im zweiten Geschoss eines Townhauses. Sofortige Wiederbelebungsversuche waren nicht erfolgreich. Ein 22 Jahre alter Thai sagte aus, er sei für Sex bezahlt worden. Nach dem Oralsex sei der Ausländer plötzlich umgekippt, heißt es bei „Sanook“. Der junge Mann hatte daraufhin Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Die Polizei hat eine Obduktion der Leiche angeordnet.