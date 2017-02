BANGKOK: Billigairlines haben auf die Steueranhebung für Kerosin schnell reagiert und werden in diesem Monat den Ticketpreis für Inlandsflüge um 150 Baht anheben.

Die Regierung hatte in der Vorwoche die Steuer auf Kerosin von bisher 20 Baht auf jetzt vier Baht je Liter erhöht. Dagegen haben die Billigairlines bereits protestiert, weil sie die zusätzlichen Operationskosten nicht auffangen können.



Die Mehrkosten werden an die Passagiere weiter gegeben. Eine Ticketerhöhung haben Thai AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air und Thai Vietjet Air am Dienstag angekündigt. Bei Nok Air, Thai Lion Air und Thai Vietjet Air tritt die Erhöhung um 150 Baht am 6. Februar in Kraft, bei der Thai AirAsia bereits am Mittwoch.



Von der nur für Inlandsflüge beschlossenen Steueranhebung für Kerosin sind auch die Bangkok Airways, die Thai Airways International und deren Tochtergesellschaft THAI Smile betroffen. Diese drei Fluggesellschaften haben noch keine Preisanhebung für Flugscheine beschlossen.