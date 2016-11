Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.16

PATTAYA: Soldaten und Stadtverwaltung haben am Dienstag das Golden Cliff House vorübergehend geschlossen und das Management aufgefordert, den ins Meer ragenden Swimmingpool innerhalb von 45 Tagen zurückzubauen.

Eine entsprechende Anordnung der Stadtverwaltung heftete das Militär an das Tor des Hotels. Zudem wurde der Eingang versperrt. Laut „Thai PBS“ hatte der Investor keine Baugenehmigung für ein Hotel beantragt, es also illegal betrieben, und damit gegen den Buildung Control Act 2522 verstoßen. Das Hotel darf erst wieder geöffnet werden, wenn eine Lizenz erteilt worden ist. Am Montag hatte die Polizei die Besitzerin der Immobilie zur Vernehmung vorgeladen. Sie bat um eine Verschiebung der Vorladung, Sie gab an, in all den Jahren für den Swimmingpool Steuern bezahlt zu haben. Laut der Marinebehörde wurde der 770 qm große Pool im Meer illegal errichtet, die Behörde will von dem Swimmingpool in der See nichts gewusst haben.