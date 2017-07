Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.17

Foto: The Nation

THAILAND: In weiten Teilen des Landes halten die massiven Überschwemmungen an, und Meteorologen sagen für die nächsten Tage erneut heftige Niederschläge voraus.

Hochwasser wird vor allem aus den Provinzen Chaiyaphum, Chiang Rai, Nan, Sukothai, Phichit, Kalasin und Chonburi gemeldet. Tausende Haushalte sind von den Überflutungen betroffen. Häuser stehen bis zu einem Meter unter Wasser, Straßen und Brücken sind nicht passierbar. Flüsse traten über die Ufer und heftige Winde haben Bäume entwurzelt und Telefon- und Stromkabel mitgerissen, Haushalte hatten keinen Strom. In Chiang Mai ist aus Sicherheitsgründen der Wasserfall Tad Mok im Nationalpark Doi Suthep-Pui für Besucher gesperrt worden. Aus Vietnam zieht ein neues Tiefdruckgebiet nach Thailand. Die Bevölkerung im Norden, Nordosten, Osten und in Zentralthailand muss mit anhaltendem Starkregen und Windböen rechnen. Für Bangkok prognostizieren Meteorologen in mindestens 40 Prozent des Stadtgebietes starke Niederschläge.