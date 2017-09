Großbrand auf Mülldeponie Koh Tao hausgemacht

KOH TAO: Kilometer hoch steigen schwarze Rauchwolken über der Taucherinsel in die Lüfte. Vermutlich haben heute am Morgen Müllgase zunächst Altreifen und danach die Deponie auf Koh Tao entzündet und für ein hässliches Spektakel gesorgt – sogar die nationale Tageszeitung The Nation in Bangkok berichtet darüber.

Dass der weitum sichtbare Brand einen weitaus dramatischeren Hintergrund hat als eine in den Himmel qualmende schwarze Säule, wissen auf Koh Tao ansässige Einheimische und ausländische Touristikunternehmer. Die Mülldeponie ist mit geschätzten 45.000 Tonnen Abfall längst über ihre Kapazitäten hinausgewachsen, und die Verbrennungsanlage steht wie auf der großen Schwesterinsel Koh Samui seit vielen Jahren still.

Anwohner schilderten dem FARANG, dass sich dort schon seit Monaten Müllgase entzündeten und für großflächige Brände sorgten. Den Behörden sei es nie gelungen, diese Schwelbrände zu stoppen. Koh Taos Verwaltungschef Kobchai Saowalak sagte laut der Zeitung The Nation, möglicherweise hätten Brandstifter die verwitterten Reifen angesteckt und so die Situation zugespitzt. Diese Version glaubt nicht jeder.

Das Problem auf Koh Tao ist, dass durch die seit etwa sieben Jahren defekte Verbrennungsanlage der Abfallberg soweit angewachsen ist, dass nur noch eine externe Entsorgung Abhilfe schaffen könnte. Laut Informationen eines Umweltaktivisten habe ein Unternehmen angeboten, für 1.800 Baht pro Tonne einen Abtransport aufs Festland zu garantieren. Die Zustimmung des Gouverneurs von Surat Thani sei bis heute jedoch nicht erfolgt.

Die auf Koh Tao instrumentalisierten Recyclings-Programme mit Altglas, Papier und Plastik reichen bei weitem nicht aus, den Müllbergen Herr zu werden. Während der Gamnan Kobchai Saowalak heute von einem schlechten Signal an die ohnehin kriselnde Tourismusindustrie der Insel sprach, plagen die meisten Koh Tao Bewohner andere Sorgen. Sie haben schlichtweg Angst, dass die stetig qualmende und schwelende Mülldeponie extrem gesundheitsschädigende Gase freisetzt.