BANGKOK: Die Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang stellen Trauernden, die dem verstorbenen König Bhumibol Adulyadej ihre letzte Ehre erweisen möchten, kostenlos Parkplätze und Shuttlebusse zur Verfügung. Der Park & Ride-Service wird noch bis zum 30. Oktober angeboten.

Am Suvarnabhumi Airport stehen für die Königlichen Einäscherungszeremonien die Langzeitparkplätze C, D und E zur Verfügung. Sie bieten Platz für 2.100 Fahrzeuge. Am Don Mueang Airport sind die zweite und dritte Etage des Parkhauses für Trauernde reserviert sowie Parkplätze am Fracht-Terminal 2 und 3. Die Shuttlebusse ab dem Suvarnabhumi Airport und Don Mueang Airport fahren bis zur Polizeistation Nang Loeng, beziehungsweise Royal Turf Club.