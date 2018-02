Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.18

PATTAYA: Polizisten haben in mehreren Bars an der Soi 6 und in anderen Bezirken Dartscheiben konfisziert.

Dart ist ein besonders bei Engländern beliebtes Geschicklichkeitsspiel und wird in Pattaya vor allem in Bars ausgeübt. In der Touristenmetropole haben sich zahlreiche Fans zu Spielgemeinschaften in der Darts League zusammengeschlossen. Es ist kein Glücksspiel, und Entertainmentbetriebe benötigten keine Lizenz – bis jetzt. Bei den Razzien in den Bars an der Soi 6 wurde das Management nach der behördlichen Genehmigung für die Dartscheibe und das Spiel gefragt. Damit konnte keine Bar dienen, also nahmen die Beamten die Dartscheiben mit. Auf die Frage, wo es denn eine Lizenz gebe, sagten Polizisten nach Angaben von „Thaivisa“: „Zur Zeit nirgendwo, aber schon bald.“

Die Organisatoren der Dart League haben inzwischen die Stadtverwaltung um Aufklärung gebeten. Vor zwei Jahren hatte es einen ähnlichen, nicht nachvollziehbaren Fall gegeben: Damals tauchten Polizei und Verwaltungsbeamte beim Pattaya Bridge Club auf, erklärten das Kartenspiel zu einem Glücksspiel und nahmen 32 Mitglieder, vor allem ältere Frauen und Männer, mit auf die Wache. Unter den Festgenommenen war ein 84 Jahre alter Holländer, der wohl das erste Mal in seinem Leben eine Zelle von innen sah. Pattaya wurde weltweit zum Gespött..