Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.18

PATTAYA: Ein Polizist und zwei weitere Männer sollen am Samstag eine 22 Jahre alte Frau entführt, um Geld erpresst und vergewaltigt haben.

Die mutmaßlichen Täter haben sich am Sonntag der Polizei gestellt und jegliche Schuld von sich gewiesen. Sie gaben lediglich zu, die drei Männer auf einem Überwachungsvideo zu sein. Die Frau aus Nakhon Phanom hatte am Sonntag auf der Polizeistation in Pattaya Anzeige erstattet. Sie sagte aus, ein Freund habe sie in ihrem Apartment an der Soi Bongkot besucht. Gleichzeitig seien drei weitere Männer in ihr Zimmer gekommen. Sie hätten sich als Polizisten ausgegeben und erklärt, sie müssten das Apartment nach illegalen Gegenständen durchsuchen. Für 30.000 Baht würden sie die Anklage fallen lassen.

Daraufhin seien die Frau und ihr Freund gewaltsam in ein Motel gebracht, bedroht und noch einmal um Geld erpresst worden. Später hätten der Polizist und ihr Freund das Motelzimmer verlassen. Den beiden anderen Männern habe sie 2.700 Baht gegeben. Dann sei sie von beiden vergewaltigt worden, berichtet die „Nation“. Laut dem Leiter der Polizeistation Pattaya, Oberst Apichai Krobphetch, haben seine Beamten die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Den mutmaßlichen Tätern drohten Anklagen wegen illegaler Festnahme, Erpressung und Vergewaltigung.