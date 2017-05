Foto-Wettbewerb fÃ¼r Expats

THAILAND: Das Regierungsbüro für Öffentlichkeitsarbeit in Chiang Mai hat einen Fotowettbewerb mit dem Titel „Thailand in Your Mind“ für ausländische Residenten lanciert.

Ausländer, die in Thailand leben, arbeiten oder studieren, werden aufgerufen, selbstgeschossene Fotos einzureichen, die „Thainess“, beziehungsweise die thailändische Kultur zum Thema „Thailand: Beständigkeit, Reichtum und Nachhaltigkeit“, widerspiegeln.



Als Hauptpreis winken 20.000 Baht für das schönste Foto sowie ein Pokal und eine Auszeichnung.



Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, findet weitere Informationen auf der Webseite www.thailandinyourmind.com. Einsendeschluss ist der 31. Mai.