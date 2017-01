BANGKOK: Mit Flydubai bedient neu eine erste Billigfluggesellschaft die lukrative Route zwischen Bangkok und Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten täglich mit einem Direktflug.

Am Suvarnabhumi International Airport in Bangkok startet die Maschine um 2.35 Uhr und erreicht den Dubai International Airport um 6.55 Uhr Ortszeit. Die Flugzeit beträgt 7 Stunden und 20 Minuten.



und erreicht den Dubai International Airport um Ortszeit. Die Flugzeit beträgt 7 Stunden und 20 Minuten. Zurück geht es ab Dubai um 16.20 Uhr Ortszeit, die thailändische Hauptstadt ist um 1.25 Uhr erreicht. Die Flugzeit beträgt 6 Stunden und 5 Minuten.



Die Strecke wird nonstop mit einer Boeing 737-800 mit Bestuhlung in der Economy- und Business-Class bedient. Die Freigepäckmenge beträgt 20 Kilogramm, an Bord gibt es eine warme Mahlzeit. Als nächs­tes Flugziel in Thailand zieht die Airline Phuket in Betracht.



Infos: www.flydubai.com/en.