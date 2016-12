Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.16

PATTAYA: Mit der neuerlichen Anweisung des Militärs zu festen Strecken und Fahrpreisen sind Streitigkeiten zwischen den Bahtbusfahrern und den Fahrgästen programmiert; vor allem wenn Ausländer ein blaues Taxi besteigen wollen.

Laut Medienberichten hat Oberst Somsak Thangdamrongtham, stellvertretender Chef des 14th Military Circle, den Bahtbusfahrern vier Strecken und einen einheitlichen Fahrpreis von zehn Baht ab 24. Dezember vorgegeben: vom Hafen Bali Hai nach Banglamung, von der Community Charoenrath in Naklua zum Jomtien-Strand, von der Second Road in Pattaya einschließlich der Schleife Beach Road sowie von Nordpattaya bis nach Jomtien. Auf all diesen Routen soll der Einheitspreis 10 Baht gelten. Derzeit fordern die Bahtbusfahrer mindestens 20 Baht, und von Ausländern einen noch höheren Fahrpreis.