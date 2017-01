Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.17

KOH SAMUI: Dramatische Rettungsaktion vor dem Chaweng-Strand auf der Koh Samui: Ausländische Residenten bewahrten durch ihren schnellen Einsatz zwei russische Touristen vor dem Ertrinken.

Obwohl am Strand die rote Fahne wehte und auf das Badeverbot hinwies, ging ein russisches Paar schwimmen. Die aufgewühlte See zog denn auch die beiden Urlauber vom Strand fort, sie schwammen um ihr Leben. Am Strand beobachteten mehrere Menschen, dass das Paar zu ertrinken drohte. Doch keiner kam zu Hilfe. Cord Biggs, ein auf der Koh Samui lebender Ausländer, spielte mit drei Freunden Volleyball und muss die Hilferufe gehört haben. Wie die Phuket Gazette weiter berichtet, schwammen die vier Sportler zu den Ertrinkenden. Das Paar war längst in Panik geraten. Cord Biggs erreichte zuerst die Frau, zumal sie anscheinend in größter Not war. Während die Russin zum Strand gebracht wurde, wurde der Mann mit Unterstützung eines Surfers und seines Boards an Land gezogen. Das Paar wurde noch am Strand versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Expats wurden als Helden gefeiert, ohne sie wären die Urlauber sicherlich ertrunken.