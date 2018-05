BANGKOK: Ab dem 28. Oktober fliegt Eurowings von Düsseldorf nonstop nach Bangkok.

Das hat Michael Knitter, Geschäftsführer der Lufthansa-Tochter, angekündigt hat. Jeweils donnerstags (14.15 Uhr) und sonntags (19.30 Uhr) hebt der Airbus A 330 vom Rhein in Richtung Bangkok ab. Oneway-Tickets können Sonnenanbeter bei Eurowings jetzt schon ab 199 Euro buchen. Der Erstflug landet am Montag, 29. Oktober, um 7.45 Uhr Ortszeit in Bangkok. Der Rückflug steht für 9.35 Uhr Ortszeit im Flugplan und erreicht Düsseldorf um 16.50 Uhr Montagnachmittag. Durch dem Abzug aller Großraumflugzeuge aus Köln, kann die Lufthansa-Tochter ihr Langstrecken-Angebot ab Düsseldorf mit Beginn des Winterflugplans massiv ausbauen. Eurowings überlegt schon jetzt, mehr Flüge nach Bangkok anzubieten. In den nächsten Wochen will man sich hier zu den weiteren Plänen äußern.