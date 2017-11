Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.17

DRESDEN (dpa) - Spezialisten der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und des Landeskriminalamtes (LKA) im deutschen Bundesland Sachsen haben ein weltweites Netz von Urheberrechtsverletzungen im Internet zerschlagen.

Wie die beiden Behörden am Donnerstag mitteilten, wurden bereits am Vortag Wohn- und Geschäftsräume von 26 Beschuldigten sowie Rechenzentren in Deutschland, Spanien, den Niederlanden, San Marino und der Schweiz sowie in Kanada durchsucht.

In Spanien und Deutschland wurden Haftbefehle gegen zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 31 und 39 Jahren vollstreckt. Der in Spanien festgenommene Mann ist den Angaben zufolge der mutmaßliche Kopf der Gruppe. Seine Auslieferung sei beantragt worden.

Die Beschuldigten sollen die Internetportale www.town.ag und www.usenet-town.com betrieben haben. Auf diesen seien illegal Filme, Serien, Musik, Software, E-Books, Hörbücher sowie E-Paper angeboten worden. Den Rechteinhabern ist den Angaben zufolge dadurch ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Beide Online-Portale wurden laut Generalstaatsanwaltschaft und LKA vom Netz genommen.