Von: Björn Jahner | 29.04.18

PATTAYA: Die Behörden in Banglamung haben die Ermittlungen gegen einen neuen Freizeitpark aufgenommen, der erst vor wenigen Wochen am Highway 331 in Huay Yai eröffnet wurde.

Den Betreibern des „Suan Pattaya“ wird vorgeworfen, die Touristenattraktion illegal errichtet zu haben. So zählt das Grundstück zu einem Stück Land, das Farmern vor 50 Jahren vom Staat zur Verfügung gestellt wurde, mit der Bedingung, dieses nicht kommerziell zu nutzen. Der Parkbesitzer bestätigte die staatliche Landzuteilung an seinen Vater, der dort Tapioka, Kokosnüsse und Durian anbaute. Nachdem der Familienpatriarch verstarb, brach unter seinen Kindern ein Streit um das Grundstück aus, der im Jahr 1989 bei der Polizei aktenkundig wurde. Schließlich einigten sich die Geschwister, auf dem Grundstück einen Freizeitpark zu errichten.



Dem Besitzer folgend, verfüge er über die sogenannte C-1-Klassifikation, die es der Familie gestatten würde, das Grundstück kommerziell zu nutzen. Er beteuerte, alle gesetzlich vorgeschriebenen Landurkunden zu besitzen und vor Gericht für den Erhalt seines Parks kämpfen zu wollen.