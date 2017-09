Einführung von Airport-Bussen landesweit

THAILAND: Das Transportministerium will an allen 29 Flughäfen des Landes im kommenden Jahr öffentliche Buslinien einführen.

Darauf haben sich alle involvierten Parteien – das Department of Airports, Department of Land Transport, Department of Highways und Department of Rural Roads – mit einem Agreement geeinigt. Als Modell dient dabei das öffentliche Bussystem am Khon Kaen Airport, das seit Februar 2016 den Flughafen mit der Provinzhauptstadt verbindet. Zum Einsatz kommen dort klimatisierte und behindertengerechte Erdgasbusse, die mit gratis WiFi und Globalem Positionsbestimmungssystem (GPS) ausgestattet sind. Sollten sich die Flughafenbusse als Erfolg erweisen, könnten ihre Linien auch auf Bahnhöfe ausgeweitet werden.