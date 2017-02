BANGKOK: Der Getränkehersteller Thai Beverage (Chang-Bier) hat seinen Sponsorvertrag mit dem thailändischen Fußballverband (FAT) um zehn Jahre verlängert.

In dieser Zeit zahlt das Unternehmen an den FAT eine Milliarde Baht zur Förderung des Fußballsports. Zudem will ThaiBev Aktivitäten unterstützen, um den Standard des thailändischen Fußballs anzuheben.