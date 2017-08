BANGKOK: Sri Lankan Airlines hat ihre Verbindungen zwischen Bangkok und Colombo um einen dritten täglichen Direktflug erhöht.

Von der zusätzlichen Verbindung sollen vor allem Transitpassagiere profitieren, die ab der srilankischen Hauptstadt weiter nach Südindien oder in den Nahen Osten fliegen möchten. Eingesetzt wird auf der neuen Verbindung ein Airbus A320neo mit 12 Sitzplätzen in der Business-Class und 138 in der Economy-Class. Die Route wird bisher nur von Sri Lankan Airlines und Thai Airways International (THAI) bedient. Im vergangenen Jahr besuchten lediglich 10.000 Thais den Inselstaat im Indischen Ozean.