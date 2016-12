Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der Weihnachtsausgabe FA25/2016, die Lesevergnügen aus allen Landesteilen – Pattaya, Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Hua Hin und Koh Samui – auf 76 Seiten bietet:

Wer sich eine Bescherung unter Palmen wünscht, der findet in Thailand garantiert ein sonniges Plätzchen für seinen Weihnachtsurlaub. Viele Hotels und Restaurants in den Touristengebieten sorgen mit stimmungsvollen Weihnachtsfeiern und köstlichen Festtagsbuffets dafür, dass auch fernab der Heimat Weihnachtsstimmung aufkommt. Die Redaktion präsentiert einen großen Veranstaltungsüberblick, wo die deutschsprachige Community das „Fest der Liebe“ in diesem Jahr feiert.

Und da niemand Lust auf verkohlte Gänse und missratene Füllungen an der Weihnachtstafel hat, sind natürlich auch wieder viele Empfehlungen für Weihnachtsmenüs und -buffets unserer Anzeigenkunden in der Weihnachtsausgabe enthalten.

Autor Michael Lenz hat sich in Bangkok umgeschaut und vorweihnachtliche Luft geschnuppert. Während in den großen Einkaufszentren der Hauptstadt in diesem Jahr die Lichter der Weihnachtsdekorationen aufgrund der anhaltenden Staatstrauer aus bleiben, bringen sich Residenten beim Plätzchenbacken und natürlich mit der ein oder anderen Tasse Glühwein in Weihnachtsstimmung.

Thailand hat einen neuen König! Am 1. Dezember 2016 wurde Kronprinz Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun im Alter von 64 Jahren zum 10. König der Chakri-Dynastie proklamiert. Seine Majestät ist der Sohn des am 13. Oktober im Alter von 88 Jahren verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej und Seiner Gattin Königin Sirikit. Sein formaler Titel lautet Rama X. Die feierliche Krönung findet erst nach dem Ende der einjährigen Trauerperiode für König Bhumibol im Jahr 2017 statt. Grund genug, einmal auf das spannende Leben des frisch proklamierten Monarchen zu schauen.

Land der Schürzenjäger: Über 70 Prozent der thailändischen Männer betrügen regelmäßig ihre Partner, wobei die Hälfte von ihnen zugab, ihre Ehefrauen zu schlagen. So lautet das Ergebnis einer Umfrage der Women and Men Progressive Movement Foundation und der Thai Health Promotion Foundation (Thai-Health). Erfahren Sie, welche schockierenden Ergebnisse die Studie sonst noch ans Tageslicht bringt.

Vor einem Jahr einigte sich in Paris die Weltgemeinschaft nach zähem Ringen auf ein Klimaabkommen, das am 4. November 2016 in Kraft getreten ist. Dann kam am 8. November der Wahlsieg von Donald Trump, der ankündigte, aus dem Klimaabkommen auszusteigen. Wir zeigen auf, welche Folgen der Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen für Thailand hätte.

Dunkle Wolken über Pattayas Immobilienmarkt. Trotz des Umstandes, dass 17.000 Wohnungen in der Touristenmetropole noch immer auf einen Käufer warten, sind über 5.000 neue im Bau. Daher stellt sich zu Recht die Frage: Droht Pattayas Condominium-Markt eine Immobilienblase?

Zu Recht gilt Chiang Mai als die Kulturhauptstadt des hohen Nordens. Mit dem neu eröffneten MAIIAM Museum of Contemporary Art wird dieser Ruf unterstrichen. Autorin Konstanze Loos nahm das brandneue Museum genauer unter die Lupe. Für sie steht fest: Um diesen Museumsbesuch zu genießen, braucht man kein Kunstexperte zu sein.

Lamai Rubino aus Kalasin und ihre beiden Töchter wurden im Juli in Deutschland vom eifersüchtigen Ehemann mit einer Axt erschlagen. Im Epilog dieser Tragödie ereignete sich etwas, das nicht ganz klassisch in die Vorstellungswelt vieler Thailandkritiker passt. Zwei deutsche Auswanderer gründeten die Spendenaktion Solidarität Kalasin, um die Hinterbliebenen im Taumel des Schmerzes des Dreifachverlustes zweier Generationen von Kindern und die somit ausbleibende Finanzhilfe aus dem Ausland zu unterstützen. Im FARANG erzählt Autor Sam Gruber über die Beweggründe der Initiatoren, eine ihnen fremde Isaan-Familie zu unterstützen und erklärt, warum das Projekt nicht unter allen Thailand-Residenten Zustimmung erfuhr.

Weitere Themen der diesjährigen Weihnachtsausgabe sind unter anderem die Gedanken zum Weihnachtsfest von Pfarrer Bernhard Liebe, das 25-jährige Jubiläum von Boncafé Thailand, ein tragischer Todesfall und neues Leben im Discovery Garden, deutsche Weihnacht als weltweiter Exportschlager und der Besuch des ASO-Präsidenten Dr. Remo Gysin in der deutschsprachigen Schule Bangkok.

