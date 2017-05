MANILA: Erdbeben gibt es immer wieder. In Südost­asien ist vor allem Indonesien berühmt-berüchtigt für die vielen und of mächtigen Erdstöße. Aber auch in Thailand, Myanmar und Laos lassen Verwerfungen immer wieder mal den Boden unter den Füßen wackeln.

Die Wissenschaftler können Erdbeben nicht vorhersagen, aber es gibt von Experten entwickelte Apps für aktuelle Bebenwarnungen. MyShake von der Berkeley-Universität kann feststellen, ob es sich bei einer Bewegung um ein Beben handelt und schickt dann Warnungen an andere User im Umkreis von 10 Kilometern. Earthquake Alert! für Android versendet Erdbebenwarnungen des United States Geological Survey (USGS) und kann von den Usern nach ihren Bedürfnissen konfiguriert werden.



Für iPhone-User gibt es gleich mehrere Apps. Earthquake Monitor bezieht die Daten ebenfalls von USGS. Earthquake Tsunami Pro liefert Infos und Risikoeinschätzungen über Beben und Tsunamis. Earthquake! Lite (iOS) bezieht Information von gleich mehreren Erdbebeninstituten wie dem USGS, der Japan Meteorological Agency und dem Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen.