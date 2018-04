Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.18

DARMSTADT (dpa) - Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten abgestoßen. Nachdem sich zuletzt Interessenten wie Nestle oder Reckitt Benckiser zurückgezogen hatten, geht die Sparte jetzt an Procter & Gamble (P&G). Allerdings liegt der Verkaufspreis mit 3,4 Milliarden Euro unter den zuletzt immer wieder kolportierten rund 4 Milliarden Euro.

Der US-Konsumgüterkonzern zahle in bar, teilte die im Dax notierte Merck KGaA am Donnerstag in Darmstadt mit. Das Geld solle vor allem in den Abbau von Schulden fließen. Gleichzeitig gebe es mehr Flexibilität, um die anderen drei Unternehmensbereiche zu stärken. Der Käufer Procter & Gamble steckt hinter Marken wie dem Waschmittel Ariel, der Zahncreme blend-a-med oder den Pampers-Windeln.