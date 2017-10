Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.17

PATTAYA/UDON THANI: Die Polizei hat am Montag im Touristenzentrum den stellvertretenden Abt eines Tempels in Udon Thani festgenommen, der einen Vierzüchter mit einem Beil brutal erschlagen und die Leiche dann verscharrt hatte.

Die Polizei in Udon Thani hatte ihre Kollegen in Pattaya benachrichtigt, weil der gesuchte Mönch in der Touristenmetropole Verwandte wohnen hat. Der mutmaßliche Mörder wurde umgehend nach Udon Thani gebracht.

Laut der Polizei hat ein Novize des Tempels den Mord gesehen. Der stellvertretende Abt soll nachts mit zwei Männern Alkohol getrunken haben. Dann soll der stark alkoholisierte, 44 Jahre alte Viehzüchter den Raum betreten haben und von dem 41-jährigen Mönch die Begleichung einer Schuld gefordert haben, von einer Wette bei einem Hahnenkampf. Der stellvertretende Abt verlangte von dem Mann vergeblich, den Raum zu verlassen.

Als der Viehzüchter wütend wurde, ließ sich der Mönch von einem der anwesenden Männer ein Beil bringen und schlug auf den 44-Jährigen ein, auf Nacken, Kopf und Gesicht. Nach Angaben des Novizen mussten alle für die Leiche eine 80 Zentimeter tiefe Grube auf dem Gelände des Tempels ausheben. Darin versenkt wurde zudem die blutgetränkte Robe des Mönchs.

Der Novize berichtete dem Bruder des Getöteten von dem Geschehen. Dieser brachte den jungen Mann zur Polizei. Kurz darauf wurden die beiden Helfer des Mönchs verhaftet, der stellvertretende Abt floh nach Pattaya. Der Leiter des Tempels sagte aus, sein Stellvertreter sei durch ungebührliches Benehmen aufgefallen und habe ihm einmal mit dem Tode gedroht.