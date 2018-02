Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.18

PHUKET: Ein Urlauber aus der Ukraine wurde vom Crewmitglied eines Bootes mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Das Tourboot mit dem 24-jährigen Ausländer befand sich auf dem Rückweg von der Insel Phi Phi nach Phuket. Laut der Polizei sollen der Tourist und das Crewmitglied sich heftig über die Abfahrtszeit ab der Insel gestritten haben. Da zog der Thai ein Messer und verletzte ihn damit am Ellbogen. Gegenüber der Polizei sagte der Urlauber aus, er habe das Crewmitglied vorher nicht getroffen und wisse nicht, warum dieser ihn angegriffen habe. Der Tourist wurde in Phuket in das Vachira Hospital eingeliefert, der Thai von der Polizei festgenommen..