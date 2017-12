Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.17

PATTAYA: Das Militär hat den Verleihern von Liegestühlen untersagt, die neuen Sonnenschirme mit dem Logo Chang zu nutzen.

Das Logo Chang verstoße womöglich gegen das Alkohol-Kontroll-Gesetz, hat Generalmajor Yutthachai Thienthong, Leiter des14th Military Circle, mitgeteilt. Vor Wochen hatten 150 Liegestuhlverleiher an den Stränden in Pattaya und Wongamat einheitliche Liegestühle und Sonnenschirme mit dem Logo Chang erhalten. Sie waren vom Getränkehersteller Thai Beverage gespendet worden. Das Logo Chang steht allgemein für das Bier gleichen Namens, und in Thailand ist jegliche Werbung für alkoholische Getränke untersagt. Die Stadtverwaltung hatte indessen mitgeteilt, Chang stehe für das Wassergetränk von Thai Bevarage. Das Militär hat die 150 Verleiher von Liegestühlen angewiesen, ihre alten Sonnenschirme zu nutzen, bis das Problem mit dem Logo Chang endgültig geklärt ist. Die Liegestühle brauchen sie nicht zu ersetzen, da grüne Matten das Logo Chang überdecken.