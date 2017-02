Champions League nur mit Muang Thong

THAILAND: Nach dem Ausscheiden von Bangkok United und Sukhothai in den Play-offs spielt nur Muang Thong United in der Gruppenphase der AFC Champions League.

Bangkok United verlor in der 2. Play-off-Runde zu Hause gegen Johor Darul Ta´zim aus Malaysia mit 5:6 nach Elfmeterschießen, Sukhothai scheiterte erwartungsgemäß in der 3. Runde beim hohen Favoriten Shanghai SIPG mit 0:3. In dem von André Villas-Boas trainierten chinesischen Team standen die teuren Einkäufe Oscar und Hulk aus Brasilien. Der thailändische Fußballmeis­ter Muang Thong trifft in der Gruppe E auf den japanischen Meister Kashima Antlers, auf Ulsan Hyundai (Südkorea) und Brisbane Roar aus Australien. Am ersten Spieltag (21. Februar) muss Muang Thong nach Australien reisen, am zweiten Spieltag (28. Februar) empfängt der thailändische Club Kashima Antlers. Die ersten beiden Vereine jeder Gruppe kommen in die K.o.-Runde (der besten 16).