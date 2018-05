Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.18

RAYONG: Ab und bis zum Flughafen U-Tapao gibt es jetzt einen öffentlichen Bustransfer mit drei Linien.

Linie 1 fährt 220 Kilometer über den Busbahnhof Chantaburi bis zum Busbahnhof Trat, Linie 2 35 Kilometer bis zum Busbahnhof in Rayong und die dritte Linie 100 Kilometer über Sattahip, Pattaya und Sri Racha bis zum Busbahnhof in Chonburi. Nach Trat dauert die Fahrt drei Stunden und 15 Minuten bei einem Fahrpreis zwischen 27 und 130 Baht, nach Rayong dauert es eine halbe Stunde bei einem Fahrpreis von 11 bis 24 Baht, und nach Chonburi dauert die Fahrt eineinhalb Stunden bei einem Fahrpreis von 14 bis 64 Baht. Jeder Bus hat 19 Sitzplätze, auf jeder Strecke sollen jeden Tag vier Busse eingesetzt werden. Der Busverkehr ist Teil des Plans der Straßenverkehrsbehörde, 34 Airports des Landes bis Ende des Jahres an einen öffentlichen Busverkehr anzubinden.