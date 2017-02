Ein 38-jähriger Brite ist seit der Full Moon Party am 12. Februar verschwunden. Foto: Facebook

KOH SAMUI/KOH PHANGAN: Auf der Suche nach einem vermissten britischen Urlauber, der seit der Full Moon Party auf Koh Phangan am 12. Februar vermisst wird, wurde eine bisher noch nicht identifizierte Leiche gefunden.



Der 38-jährige aus Eastbourne stammende Mann hatte ein Zimmer im Ibis Hotel auf Koh Samui gemietet und bezog dieses am Morgen vor der Party. Er hinterlegte seinen Reisepass und Führerschein bei der Rezeption, bevor er am Abend auf die Nachbarinsel Phangan zur Full Moon Party übersetzte. Als er nach vier Tagen noch nicht zurückkehrte, informierte das Hotelpersonal die Polizei über das Verschwinden des Mannes. Nach Aussage der Hotelmitarbeiter befindet sich noch das gesamte Reisegepäck des Urlaubers im angemieteten Zimmer.



Eine WhatsApp-Nachricht in der Partynacht war das letzte Lebenszeichen des Mannes. In dieser informierte er seine Mutter, dass er am nächsten Morgen mit dem Boot zurück nach Koh Samui übersetzen werde.



Die Polizei in Gloucestershire informierte zwischenzeitlich, dass im Rahmen der Suche nach dem Vermissten eine Leiche gefunden wurde, berichtet die „BBC“. Ob es sich dabei um den Briten handelt, wurde bisher nicht bestätigt. Die Ermittlungen dauern an. In thailändischen Medien wurde über den Vorfall nicht berichtet.