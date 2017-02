Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.17

PATTAYA: Die Marine hat den Skipper und den Techniker eines größeren Tourschiffs festgenommen, weil sie 200 russische Touristen zu der als militärisches Sperrgebiet ausgewiesenen Koh Rin gebracht hatten.

Als die in Sattahip alarmierte Marine zu der etwa 45 Bootsminuten von Pattaya entfernten Insel kam, ankerte das Tourboot namens Close Vita ein Stück weit vom Strand entfernt. Ein kleines Boot brachte Urlauber zur Insel, weitere Russen spielten am Strand Volleyball, badeten oder lagen in der Sonne, berichtet „Thai PBS“. Die Touristen mussten umgehend zu dem Schiff zurückkehren, der Skipper und sein Techniker wurden der Polizei in Sattahip übergeben. Vizeadmiral Noppadon Supakorn sagte, dass immer wieder Touragenturen Urlauber zu den für die Öffentlichkeit gesperrten Inseln Rin, Hin Khao, Hin Ton Mai, Marhvichai, Hoo Chang und Lerm Noi bringen.