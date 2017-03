Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.17

Am Stockholmer Flughafen Arlanda wurde eine Maschine der Thai Airways International nach einer Bombendrohung evakuiert. Foto: Phuket Gazette

PHUKET/STOCKHOLM: Wegen einer Bombendrohung wurde eine startbereite Maschine der Thai Airways International (THAI) am Donnerstagabend auf dem Stockholmer Flughafen Arlanda evakuiert.

Der Flug TG 963 mit 300 Passagieren sollte um 20.45 Uhr Ortszeit nach Phuket starten. Als das Flugzeug zur Startbahn rollte, stoppte es, die Passagiere mussten lange warten. Dann kam Polizei an Bord. Die Fluggäste wurden aufgefordert, umgehend die Maschine zu verlassen. Sie durften nur ihren Reisepass und ihr Handy mitnehmen. Begründet wurde die Evakuierung mit einem technischen Problem. Dieser Hinweis wurde alle 30 Minuten wiederholt.



Laut der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“ soll eine Bombendrohung eingegangen sei, sollen Teile des Airports abgesperrt worden sein. Die Passagiere wurden befragt, ob sie Ungewöhnliches an Bord bemerkt hätten. In den frühen Morgenstunden des Freitags wurden die Fluggäste zu einem in der Nähe des Flughafens befindlichen Hotel gebracht, heißt es bei der „Phuket Gazette“.