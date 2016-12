BANGKOK: Mit Bhutan Airlines bedient seit dem vierten Dezember eine zweite Fluggesellschaft die Strecke zwischen Bangkok und Gaya in Indien zweimal pro Woche, um dem gesteigerten Aufkommen thailändischer Pilger Rechnung zu tragen.

Das Binnenland in der gebirgigen Region des südlichen Himalaya wurde bisher ausschließlich fünfmal pro Woche von der Billigfluggesellschaft Thai Smile angeflogen, ein Tochterunternehmen von Thai Airways International (THAI).



Die Privatfluggesellschaft Bhutan Airlines bedient die Strecke nonstop mit einem Airbus A321 mit 122 Sitzplätzen, acht in der Business-Class, 36 in der Premium-Economy-Class und 78 in der Economy-Class, während Thai Smile einen Airbus A320 mit 174 Sitzplätzen ausschließlich in der Economy-Class einsetzt.



Bhutan Airlines bietet den Service mittwochs und sonntags bis zum 26. Februar 2017 an, dem Ende der Pilgersaison.



Gaya ist eine wichtige Stadt für hinduistische aber auch für thailändische buddhistische Pilger, die Bodhgaya besuchen, wo Gautama Buddha Erleuchtung erlangte. In Gaya lehrte der Buddha 1.000 Mönche das Feuer Sutta.