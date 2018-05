ISLAMABAD (dpa) - Tausende Menschen haben in Pakistan einer bei dem jüngsten Schulmassaker im US-Staat Texas getöteten Schülerin das letzte Geleit gegeben.



Das Fernsehen übertrug am Mittwoch live die Zeremonie, mit der die 17-Jährige in der Hafenstadt Karachi zu Grabe getragen wurde. Auch der Gouverneur der Provinz Sindh sowie andere Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nahmen an der Beerdigung teil, die unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfand.

Die Austauschschülerin gehörte zu den zehn Menschen, die ein 17-Jähriger am vergangenen Freitag in einer High School in Santa Fe (mutmaßlich) erschoss. Sabika Sheikh wäre in den kommenden Wochen von ihrem Auslandsjahr zurückgekehrt, berichteten Medien. Pakistans Ministerpräsident Shahid Khaqan Abbasi hatte am Sonntag die Familie aufgesucht und ihr sein Beileid bekundet.

Die Maschine mit dem Leichnam der Schülerin war zuvor wegen schlechten Wetters mit 19 Stunden Verspätung am Flughafen von Karachi eingetroffen, wie das Nachrichtenportal Dawn berichtete. Sicherheitskräfte des Flughafens hätten zu Ehren der Jugendlichen ein Spalier gebildet.