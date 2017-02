Von: Redaktion DER FARANG | 16.02.17

PATTAYA: Die Bezirksverwaltung Banglamung hat im Touristenzentrum 30 illegale Hotels geschlossen und will ihre Kontrollen von Unterkünften fortsetzen.

Der jüngste Einsatz führte am Dienstagnachmittag zum The Beach Front Hotel mit 40 Zimmern und zum Baboona Beach Front Living mit 39 Zimmern. Weil das Management beider Häuser keine Betriebsgenehmigung vorweisen konnte, wurden auch diese beiden an Pattayas Beach Road gelegenen Hotels geschlossen.

Laut Banglamungs Bezirkschef Naris Niramaiwong gibt es im Touristenzentrum über 1.000 Hotels, doch nur 239 werden nach dem Hotelgesetz aus dem Jahr 2004 legal geführt. Die Besitzer dieser Häuser beschweren sich seit langer Zeit über illegale Hotels, weil sie im harten Wettbewerb preiswertere Übernachtungspreise anbieten können.

Die Verwaltung will alle Unterkünfte inspizieren. Ein illegaler Betrieb kann mit einer Haft bis zu einem Jahr und einem Bußgeld von 10.000 Baht täglich geahndet werden. Die jetzt geschlossenen 30 Hotels können jedoch eine Lizenz beantragen. Dazu müssen sie aber verschiedene Dokumente wie zum Bau des Gebäudes, zu den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen und eine Umweltbedenklichkeitsbescheinigung vorweisen.