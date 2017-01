PATTAYA: Wie nicht anders zu erwarten, wiedersetzen sich die Baht-Bus-Fahrer auf Pattayas Straßen der Anweisung des Militärs, fortan auf festen Routen zu verkehren und nur noch an festen Haltestellen Fahrgäste aufzunehmen oder abzusetzen.

Eigentlich sollte die Neuregelung bereits seit dem 24. Dezember letzten Jahres praktiziert werden. Da die angedrohten Strafen bei Missachtung jedoch augenscheinlich von den Behörden nicht wirklich vollzogen werden, sondern einmal mehr lediglich in den Medien vollmundig verkündet wurden, wird sich daran wohl auch in naher Zukunft nichts ändern. Vielmehr scheinen die Verantwortlichen zu resignieren: So wurde das Inkrafttreten der neuen Regeln zwischenzeitlich auf Februar verschoben.