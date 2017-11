PATTAYA: In einer Wohnung in der siebten Etage eines Condominiums in der Soi Arunothai in Süd-Pattaya, wurde einem Bericht von Channel 8 TV folgend, die Leiche eines 57-jährigen ausländischen Expats gefunden.

Ein Sicherheitsmann wurde auf den auffallend faulen Geruch aufmerksam, der aus der Wohnung des Ausländers drang und verständigte das Management des Gebäudes, das schließlich entschied, die Tür aufzubrechen. In der Wohnung wurde der Tote, dessen Nationalität bisher nicht bekannt gegeben wurde, nackt auf dem Bett liegend vorgefunden. Spuren eines Kampfes waren laut Polizei nicht zu erkennen. Es wird vermutet, dass der Mann mindestens fünf Tage zuvor gestorben war, da der Verwesungsprozess bereits eingesetzt hatte. Eine Autopsie soll Aufschluss über die genaue Todesursache liefern.

